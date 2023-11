Relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi terá chegado ao fim

O noivado de Neymar Jr. e Bruna Biancardi terá chegado ao fim. Uma nova traição do avançado do Al-Hilal, equipa de Jorge Jesus, à sua companheira em Espanha, com duas mulheres, numa festa em sua casa, foi a gota de água na relação com a influenciadora digital, com quem teve recentemente uma filha, Mavie. O agora ex-casal estará a aguardar que a recuperação pós-parto de Bruna Biancardi, de 29 anos, fique concluída para anunciar oficialmente a rutura.