Desde que confirmou a separação de Sara Carbonero que muito se tem escrito sobre a nova vida de Casillas. A revista 'Semana' divulga esta quarta-feira imagens da nova casa do ex-guarda-redes do FC Porto. Trata-se de uma espectacular cobertura com mais de 300 metros quadros e piscina privada, situada em La Finca, Madrid, uma das urbanizações mais exclusivas de Espanha.





Sara Carbonero continua naquela que era a residência do casal, situada também em La Finca, daí a decisão de Casillas para se manter próximo dos filhos.