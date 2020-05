Quem é que sabia que o craque português sabia tocar cavaquinho? Certamente que são poucos os que imaginavam que o mestre das trivelas também tinha talento para a música. Contudo, e apesar da fotografia partilhada no Instagram, Ricardo Quaresma admite: "Sim filho... o pai sabe que joga melhor futebol do que toca cavaquinho", escreveu como se estivesse a falar com o pequeno Ricky, de sete anos.