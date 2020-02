Cristiano Ronaldo festeja esta quarta-feira o seu 35.º aniversário e Ricardo regufe, amigo e seu agente junto da Nike, assinalou a data nas redes sociais.





"Parabéns Bigodes!! Estás como o aço meu irmão! 35 que parecem 25! És uma verdadeira inspiração para todos nós! Que sejas muito feliz hoje e sempre. Love you my brother!", pode ler-se na mensagem que publicou no Instagram.Cristiano Ronaldo começou o dia como mais gosta: a dar tudo no treino da Juventus