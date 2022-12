E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

çRihanna e A$AP Rocky foram pais pela primeira vez a 13 de maio e não mostraram o filho.... até ontem. A cantora criou uma conta no TikTok e, curiosamente, a primeira publicação foi... um vídeo com o menino - cujo nome ainda se desconhece - , bastante sorridente. Os fãs e internautas ficaram maravilhados com o momento e o vídeo chegou aos milhões de visualizações em poucas horas.