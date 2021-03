Rita Pereira confundiu iluminação da Choupana com a... lua

A atriz Rita Pereira protagonizou esta sexta-feira um momento insólito nas redes sociais, quando ao partilhar uma foto no hotel onde se encontra hospedada na ilha da Madeira confundiu a iluminação do Estádio da Choupana, onde esta noite o Nacional jogou diante do Marítimo, com a... lua. "À falta do sol, tenho a lua", escreveu a atriz, numa publicação na qual vários madeirenses acorreram para alertar para a gaffe cometida.





