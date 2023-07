E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já retirado do ténis depois de uma carreira inesquecível, Roger Federer mantém uma larga legião de fãs que se prolonga pelo mundo da música. No último domingo, o tenista suíço mostrou os seus dotes vocais a cantar ‘Don’t Panic’ em dueto com Chris Martin, durante o concerto dos Coldplay em Zurique.