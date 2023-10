Com o seu novo disco ‘Hackney Diamonds’ a ser lançado hoje, os Rolling Stones espantaram os fãs pela ligação ao Barcelona. O famoso logotipo ‘Hot Lips’ vai decorar as camisolas dos jogadores da turma catalã no confronto com o Real Madrid, no dia 28. O anúncio feito ontem é parte da estratégia de patrocínio do clube blaugrana, ao abrigo de um acordo com o Spotify.