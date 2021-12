Romeo Beckham é fã de CR7

Romeo Beckham, o filho de 19 anos do ator David Beckham, mostrou-se fã de Cristiano Ronaldo quando partilhou, no seu Instagram, um dos golos marcados pelo jogador do Manchester frente ao Arsenal. Romeo estava no estádio com o pai a assistir ao jogo decisivo para a carreira do CR7, que com o golo marcado ultrapassou os 800 golos. David Beckham também partilhou um vídeo do filho e escreveu na legenda: “É tão fã do Arsenal como de Cristiano Ronaldo.”