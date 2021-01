Ronaldinho e o insólito ano de 2020 que terminou com enorme lucro

2020 será um ano difícil de Ronaldinho Gaúcho esquecer. O antigo futebolista brasileiro esteve detido, no Paraguai, 171 dias, acusado de falsificação de passaporte. O sorriso, a sua imagem de marca, esse manteve-se. Saiu em liberdade e pouco ou nada tinha mudado em relação à sua visibilidade e segundo a imprensa brasileira terminou o ano com ganhos superiores a 5 milhões de reais, ou seja perto de 800 mil euros.





Depois de ter estado detido no Paraguai durante várias semanas, Ronaldinho voltou ao Brasil, foi participando em várias campanhas, investiu num estúdio de música e gravou ao lado do grupo Recayd Mob e do rapper Djonga o projeto 'Tropa do Bruxo', videoclipe que em menos de uma semana acumulou mais de 1 milhão de visualizações no Youtube.Em dezembro, Ronaldinho deu a cara a várias campanhas publicitárias - entre sites de viagens, site de apostas desportivas, a videojogos - e projeta vários outros planos já para 2021, incluindo um filme sobre a sua vida, ainda sem data de estreia prevista. No teaser da produção, Ronaldinho é definido como 'o homem mais feliz do mundo'.