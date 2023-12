Ronaldo chegou de madrugada à Madeira para celebrar o ano novo e o aniversário da mãe

Cristiano Ronaldo chegou por volta das 5h45 da manhã à Madeira, onde vai celebrar a passagem de ano, bem como o aniversário da mãe, Dolores Aveiro, que hoje comemora 69 anos.O jogador voou para o Funchal logo depois do jogo com o Al Taawon, que o Al Nassr ganhou, por 4-1, e onde o craque madeirense marcou mais um golo, terminando o ano civil com 54 tentos apontados e com o estatuto de goleador de 2023.Ronaldo viajou a bordo do seu avião e, segundo a CMTV, não passou pelas chegadas. À sua espera na pista tinha uma carrinha, que o conduziu diretamente a casa, no Funchal.O capitão da Seleção Nacional vai celebrar a passagem do ano numa unidade hoteleira, onde tem uma sala reservada para a família e demais convidados. A música estará a cargo do cantor brasileiro Luan Santana, muito apreciado pela matriarca da família Aveiro.