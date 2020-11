Rosana Hernandez come bem e os resultados estão à vista

Começou por ganhar notoriedade nas redes sociais para depois se assumir como uma treinadora certificada de fitness, após graduar-se na Universidade de Rutger em Ciência do Exercício. Rosana Hernandez assume toda a sua sensualidade no Instagram, convidando os seguidores a seguirem-na na sua página Playbook. É lá que a modelo ensina como os clientes podem aumentar a massa muscular e melhorar o seu estilo de vida com uma alimentação regrada. Tem sido um sucesso!