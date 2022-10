Roupa discreta e nada de álcool no Qatar: WAGs inglesas avisadas que podem passar até um ano na prisão

O jornal inglês 'The Sun' avança que as mulheres dos internacionais ingleses receberam uma lista das atitudes e gestos que devem evitar no Qatar, durante o Mundial. Os responsáveis da seleção avisaram as companheiras dos jogadores, durante uma "apresentação secreta", que elas "não estão acima da lei" e que as regras do país terão de ser escrupulosamente cumpridas.As chamas WAGs foram aconselhadas a vestir-se de "forma modesta" em público e nos estádios, tendo-lhes sido ainda explicado que "manifestações públicas de afeto" não são toleradas no Qatar.Não podem beber bebidas alcoólicas, praguejar em público, ouvir música alta, cantar, gritar ou agir de forma "inapropriada" durante as chamadas para a oração.As namoradas e mulheres dos futebolistas ingleses foram ainda alertadas para o facto de que atirar lixo para o chão é ilegal no Qatar e pode dar até um ano de prisão, além de uma multa no valor de 6 mil libras (quase 7 mil euros). Não poderão também tirar selfies em frente a edifícios governamentais"É importante perceberem que o vosso marido/companheiro não está acima da lei. As multas e as acusações são muito comuns", avisou, segundo o 'The Sun', um responsável da federação inglesa durante o encontro com as mulheres.No que toca à roupa, as mulheres devem cobrir os ombros e evitar vestir calções no Qatar, segundo aconselha o ministério dos negócios estrangeiro inglês. Sexo fora do casamento também é proibido.