Rúben Semedo a jogar UNO com a namorada para mostrar que "está tudo bem"

Rúben Semedo recorreu às redes sociais para esclarecer a situação em que se viu envolvido esta madrugada, com acusações de violência doméstica por parte da sua namorada . Num direto no Instagram, o defesa do Olympiacos surgiu a jogar UNO na sua companhia e assegurou que nada aconteceu e que "está tudo bem"."Para quem me conhece, sabem que não gosto de falar da vida privada, mas sinto ser necessário fazê-lo. Demasiadas histórias, demasiadas mentiras e ninguém me pergunta nada", atirou o defesa, num direto no qual comentaram alguns ex-colegas, como Andre Carrillo ou Carlos Mané.