Com Portugal no Qatar, Rui Miguel Tovar recorda outro campeonato do Mundo que nunca poderá ser esquecido. O jornalista conta em ‘Lembrar um Mundial para Esquecer’ os bastidores da Seleção Nacional no Japão e Coreia do Sul em 2002. A "Geração de Ouro" foi estrondosamente eliminada, com duas expulsões e uma agressão ao árbitro pelo meio.