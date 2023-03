Rupert Murdoch, de 92 anos, vai casar pela 5.ª vez: «Espero que seja a última vez«

Rupert Murdoch, magnata da comunicação, de 92 anos, vai casar com Ann Lesley Smith, de 66 anos, antiga capelã da polícia de São Francisco. Será o quinto casamento do multimilionário com nacionalidade australiana e norte-americana e o terceiro de Smith.O anúncio foi feito na última sexta-feira, 17 de março, nove meses depois de ter ficado concluído o seu processo de divórcio da modelo Jerry Hall, o seu quarto casamento. Murdoch e Lesley Smith estão juntos desde setembro do ano passado. Leia o artigo completo na 'Sábado'