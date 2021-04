Ryan Giggs foi acusado de agressão e controlo coercivo e incorre agora numa pena que pode chegar aos cinco anos de prisão, segundo avança a imprensa inglesa.





O antigo jogador do Manchester United, agora selecionador do País de Gales, foi detido em novembro do ano passado por alegadamente ter batido na então namorada, Kate Greville, e noutra mulher. Giggs, de 47 anos, foi posteriormente libertado, mediante o pagamento de uma fiança.O ministério público já fez saber quais as acusações que levará a tribunal e que, se forem dadas como provadas, podem culminar uma pena até cinco anos.O selecionador galês já disse em comunicado que vai declarar-se inocente. O julgamento começa na próxima semana.