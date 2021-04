Ryan Giggs soube esta sexta-feira que vai responder em tribunal por controlo coercivo e agressão, visando a antiga namorada, Kate Greville, na sequência de uma discussão.





O antigo jogador do Manchester United, atual selecionador do País de Gales, foi detido em casa a 3 de novembro do ano passado depois de uma queixa apresentada por Kate. Acabou por ser libertado, mediante o pagamento de uma fiança, mas a investigação prosseguiu.Giggs, que foi também acusado de agredir outra mulher, vai comparecer em tribunal na próxima quarta-feira.