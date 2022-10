Sabrina Calvo cativante

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É das modelos mais inspiradoras do momento: Sabrina Calvo tem cativado milhares de seguidores no Instagram. Muito à conta das produções fotográficas que protagoniza, colhe elogios que lhe elevam o ego. "Fazem-me sempre rir com comentários espirituosos", explicou a modelo de ‘fitness’ à revista ‘Maxim’. Mas, como faz questão de realçar, também é muito sarcástica quando se vê obrigada a refrear o entusiasmo de fãs mais afoitos. Nada que a incomode demasiado já que percebe muito bem que esse é um dos percalços que qualquer pessoa enfrenta nas redes sociais.