Salvio e Magali dão nova oportunidade à relação após terem anunciado separação

Cerca de um mês após anunciarem a separação, o ex-jogador do Benfica Toto Salvio e Magali Aravena uniram-se para festejar o aniversário do filho mais velho, Valentino, que completou nove anos. Numa festa em família, o casal mostrou que os problemas do passado, que levaram à rutura, estão superados. Além de se revelar cúmplice de Salvio durante as celebrações, a modelo argentina apagou das redes sociais o comunicado em que dava conta do fim do casamento de 11 anos com o jogador. Leia o artigo completo no Vidas.