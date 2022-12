Samantha Summers ousada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Às vezes, não é apenas a força de vontade que faz de uma rapariga uma figura de sucesso no universo da moda. Um retrato mais ousado numa rede social como o Instagram pode ser um excelente aperitivo para receber dezenas de convites de fotógrafos de renome. Samantha Summers teve esse desígnio, ela que nunca deixou de acreditar que poderia ter uma oportunidade de ouro. Especialista em dança e com a patinagem no gelo como principal passatempo, a beldade norte-americana tem conquistado o carinho (e os ‘likes’) dos internautas pela sua esbelta figura.