Sara Carbonero deixa mensagem a Casillas após separação

Precisamente uma semana depois de terem confirmado a seperação, Iker Casillas e Sara Carbonero voltaram a mostrar sinais de carinho nas redes sociais. O ex-guarda-redes do FC Porto publicou no Twitter uma mensagem para desejar um bom fim-de-semana e um feliz Dia do Pai aos seus 16 milhões de seguidores e, entre as centenas e centenas de comentários feitos à publicação encontrava-se o da apresentadora e jornalista, mãe dos seus dois filhos, Martín e Lucas.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Iker Casillas (@ikercasillas)

Sara Carbonero publicou quatro corações e uma hashtag "feliz dia ao melhor papá" e Casillas respondeu pouco depois também com mais emojis carinhosos, reforçando assim aquilo que o antigo internacional espanhol havia sublinhando aquando do anúncio da separação: "o respeito, afeto e amizade continuarão sempre".