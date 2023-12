E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ex-mulher de Iker Casillas reagiu com fúria às críticas pelas muitas fotografias com olhar triste que publica no Instagram. "Se não gostas de alguém, não a sigas", explodiu Sara Carbonero. "Os meus olhos são assim desde o dia em que nasci!", para logo apagar a mensagem.