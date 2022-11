Sara Carbonero operada de urgência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A jornalista e modelo espanhola Sara Carbonero foi operada de urgência esta segunda-feira, três anos depois de ter sido diagnosticada com cancro nos ovários.





Segundo a revista espanhola Lecturas, citada pelo El Mundo, a jornalista foi submetida a uma nova operação a 21 de novembro, na Clínica Universitária de Navarra, em Espanha, depois dos médicos terem decidido interná-la com urgência após uma consulta de rotina.A mesma fonte refere ainda que os dois filhos de Carbonero, Lucas e Martín, foram deixados ao cuidado da irmã Irene, uma vez que o pai, Iker Casillas, está no Qatar, como membro da delegação da Rádiotelevision Espanhola, como comentador.A revista diz que Carbonero tinha passado o fim-de-semana acompanhado pela família e que foi ao hospital na segunda-feira, onde acabou por ser internada.A operação aconteceu três anos após a primeira cirurgia a que foi submetida, após a deteção de cancro nos ovários, em maio de 2019, apenas semanas após o ex-guarda-redes do FC Porto ter sofrido um ataque cardíaco.