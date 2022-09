Sara Natividad desejada

Estrela das redes sociais, Sara Natividad converteu-se numa das mulheres mais desejadas do momento. A modelo de ‘fitness’ é presença regular nas capas de revistas masculinas e, no Instagram, exibe fotografias escaldantes que deliciam os seus seguidores. É nesse palco virtual que partilha as suas rotinas no ginásio enquanto, ao mesmo tempo, mostra um estilo de vida exuberante, mas sempre responsável por manter a linha. Sem surpresa, os elogios dos fãs são imediatos a cada retrato que publica.