Sara Sampaio escolheu a ilha de Oahu, no Havai, para praticar o equilíbrio em cima de uma prancha de surf… e não se saiu nada mal! A manequim portuguesa escolheu aquele destino paradisíaco para celebrar a passagem do Ano Novo com o namorado Zac Frognowski.