Sara Sampaio, um anjo na terra

A modelo portuguesa Sara Sampaio, juntamente com outras antigas modelos da Victoria’s Secret, foi escolhida para protagonizar uma produção para a revista ‘Less Or More’. A ideia foi a de alertar, através da moda e com humor, para assuntos sérios, sobretudo para a questão do desperdício. Assim sendo, as modelos surgiram nas fotos vestidas com brinquedos, sacos de lixo, papel de alumínio, plásticos ou jornais. Entre as caras que fizeram companhia a Sara Sampaio, estiveram ainda, por exemplo, Alessandra Ambrósio, Stella Maxwell, Candice Swanepoel ou Martha Hunt.