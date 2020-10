Sasa Curcic e os casos com Naomi, Eva Herzigova e Carmen Electra: «Nunca paguei por sexo»

Sasa Curcic, que ficou conhecido como o George Best da Sérvia, tinha tanto talento para o futebol como para as mulheres e para o álcool. Em setembro do ano passado, o antigo futebolista, em entrevista a um jornal britanico, admitiu os erros do passado. Agora, Curcic volta aos anos 90 e, em livro, revela parte da sua vida amorosa daquela época, com Naomi Campbell, Eva Herzigova e Carmen Electra incluídas.





"Durante os anos noventa estive com todas as modelos. Nunca paguei por sexo, prefiro matar-me a fazer isso. Nunca estive com uma prostituta ou uma estrela cheia de silicone. O plástico não pode entrar, só sou apaixonado por raparigas naturais ", afirmou Curcic.Em entrevista ao jornal sérvio 'Informer', Sasa Curcic explicou como conheceu a famosa modelo Naomi Campbell e como a conquistou: "Ela era uma grande fã do Crystal Palace. Um dia foi assistir a um jogo e depois encontramos-nos no camarote VIP. Algumas semanas depois, dei uma festa e convidei-a. Começámo-nos a encontrar, mas ela não queria sexo logo no primeiro encontro, era uma mulher durona. Só depois de 20 encontros ela aceitou dormir comigo. Esperei um mês", disse Curcic, acrescentando: "Ela era ótima na cama, mas foi um desastre. Tenho nojo de cabelos de mulher e quando os vejo no chão fico furioso, e Naomi costumava deixá-los em todos os lugares. Foi um desastre, como com todas as modelos", admitiu."Além de ser desleixada, ela chateava muito. Insultou as empregadas, atirou cinzeiros, insultava... fazia escândalos e eu decidi acabar com tudo", referiu ainda Sasa Curcic."Também estive com Eva Herzigova, mas a Carmen Electra era a melhor a nível de sexo. Fiz acrobacias com ela até as sete da manhã na piscina. Era a mais louca", disse.