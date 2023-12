Separada de Scottie Pippen há dois anos, Larsie expressou a sua frustração por já não ter contacto com a família dele. A confissão fê-la num episódio de ‘The Real Housewives of Miami’. A pessoa que mais lhe faz falta é a irmã do ex-basquetebolista, que vivia com o casal para cuidar dos quatro filhos.