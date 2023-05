E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Katarina Larsson vão ser pais pela segunda vez. A boa nova foi dada na madrugada de ontem no programa ‘Noite das Estrelas’ da CMTV. Apesar de a gravidez da ex-triatleta estar já numa fase adiantada, não foi possível saber se o casal já conhece o sexo do futuro bebé.