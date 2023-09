Pode ser o novo ‘casal sensação’ do momento: a cantora americana de origem mexicana Selena Gomez (que já andou com Justin Bieber) foi ver um jogo do PSG e o cantor porto-riquenho Rauw Alejandro (o ‘ex’ de Rosalía) também lá estava… Cada um estava com o seu próprio grupo de amigos, mas foram vistos suficientemente perto um do outro para levantar suspeitas.