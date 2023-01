Sensação Ryann Murphy

Jogou ténis no liceu e na faculdade aprendeu pugilismo para agora ser uma fanática do ‘fitness’. O sorriso encantador de Ryann Murphy, alinhado com um corpo de sonho, depressa chamou a atenção dos "olheiros" da moda para protagonizar as primeiras produções fotográficas. E, embora com um papel insignificante, foi na série televisiva ‘Diários do Vampiro’ que se tornou uma sensação nas redes sociais. Divertida como poucas, não dispensa uma boa gargalhada para descomprimir da tensão do dia-a-dia.