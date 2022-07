Quem tem feito subir ainda mais a temperatura no Algarve é Marisa Mendes. A filha do superagente Jorge Mendes está de férias no sul do País e partilhou uma fotografia em biquíni em que, ao exibir a sua excelente forma física, deixou os seguidores de boca aberta. A empresária mostrou-se a bordo de um barco em águas algarvias.