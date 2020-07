Será Kendra Lust a nova paixão de James Rodríguez?

Foram milhares as mensagens de parabéns que James Rodríguez recebeu este domingo através das redes sociais pelos seus 29 anos. No entanto, houve uma que sobressaiu de forma inusitada. A autora era, nem mais nem menos do que Kendra Lust, uma estrela de filmes para adultos. "Espero que tenha sido um dia bom", desejou a atriz, levantando logo rumores de que os dois podem ser muito mais do que bons amigos… principalmente quando não se conhecem namoradas ao jogador desde que se separou de Daniela Ospina.