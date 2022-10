Sergio Ramos vende herdade de 40 hectares por 5 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sergio Ramos prepara-se para receber uma pequena fortuna. De acordo com a imprensa andaluza, o atual defesa-central do Paris SG vendeu uma propriedade de 40 hectares por cerca de 5 milhões de euros, o dobro do valor que pagou quando adquiriu a quinta, localizada perto de Sevilha, em 2011.

Segundo o jornal 'ABC', a propriedade foi alvo de várias mudanças desde que foi inicialmente adquirida pelo internacional espanhol, obras que serviram para aumentar o seu valor de mercado. 'El Rubio', nome pelo qual é conhecida a quinta, conta com várias áreas vedadas para criação selvagem ou equestre, uma casa de campo e ainda duas piscinas.

A propriedade 'salta' agora para as mãos de uma família colombiana.