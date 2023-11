Shakira aceita pagar 7 milhões de euros para evitar julgamento em Espanha

de imprensa enviado pelos advogados,

Shakira acordou com o Ministério Público espanhol, esta segunda-feira, pagar uma multa de sete milhões de euros para evitar ir a julgamento. Por ter assumido fugir ao fisco, a pena da cantora, inicialmente de oito anos e dois meses de prisão, foi reduzida para três anos e substituída por uma multa de mais 432 mil euros, para não ser presa, avança o 'El País'.A cantora foi acusada de ter defraudado o fisco espanhol, entre 2012 e 2014, em 14,5 milhões de euros. A sessão no Tribunal de Barcelona durou apenas dois minutos para anunciar o acordo entre Shakira e o Ministério Público."Sentia-me preparada para ir a julgamento e defender a minha inocência. Os meus advogados estavam convencidos de que teríamos um julgamento vencedor. No entanto, após muitos anos de luta, tomei esta decisão. Tinha duas opções: continuar a lutar até ao fim, hipotecando a minha paz de espírito e a dos meus filhos, deixar de fazer canções, álbuns e digressões, sem poder desfrutar da minha carreira e das coisas de que gosto, ou chegar a um acordo, encerrar e deixar este capítulo da minha vida para trás e olhar em frente", disse Shakira, no comunicadocitado pelo 'El País'.Em 2018, a cantora foi alvo de uma nova investigação por crimes de fraude fiscal em seis milhões de euros ao utilizar uma "rede de empresas" para "simular" a transferência de direitos para empresas instrumentais.