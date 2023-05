Shakira 'apanhada' a jantar com Lewis Hamilton em Miami

shakira en el restaurante Cipriani en Miami conociendo a Lewis Hamilton del equipo Mercedes (7 de mayo) #shakira pic.twitter.com/LofdrJeqVj — Shakira-Barranquilla (España) (@sweetycary) May 8, 2023

Shakira foi 'apanhada' a jantar com Lewis Hamilton num restaurante de Miami depois do grande prémio de Fórmula 1 disputado na Flórida, no último domingo. Vários fãs partilharam imagens na internet.A cantora, que se mudou com os filhos para Miami após terminar a relação com Gerard Piqué, assistiu à vitória de Max Verstappen ao vivo, à semelhança de outras celebridades, como Vin Diesel, Elon Musk e Jeff Bezos. Shakira foi também vista à conversa com Tom Cruise e a imprensa cor de rosa norte-americana escreveu que o ator enviou no dia seguinte flores à colombiana...À noite a artista foi jantar com o piloto da Mercedes no exclusivo restaurante Cipriani, um local moderno, situado no centro da cidade e onde não conseguiram passar despercebidos.