Shakira e Gerard Piqué vão separar-se, avança esta quarta-feira o jornal espanhol 'El Periódico', uma informação que foi primeiramente avançada pelas jornalistas Laura Fa e Lorena Vázquez, durante o vídeopodcast 'Mamarazzis'.

De acordo com a dupla de jornalistas, o capitão do Barcelona e internacional pela Espanha foi apanhado em flagrante pela cantora colombiana a ser infiel, razão pela qual o casal está neste momento separado. "Shakira apanhou Piqué com outra e agora vão separar-se. As coisas são assim. Isto aconteceu. Por isso é que há este distanciamento. Talvez isto não resulte em nada, mas [a infidelidade] aconteceu", afirmaram Laura Fa e Lorena Vázquez.

A separação com Shakira parece não ter abalado Gerard Piqué. Segundo as duas jornalistas, o jogador do Barcelona "passa as noites em festas" juntamente com o companheiro de equipa Riqui Puig, tendo o defesa-central sido visto "acompanhado de outras mulheres" em discotecas na zona alta da capital catalã.