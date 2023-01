Shakira comparou namorada de Piqué a um Twingo mas parece que até gostava do carro em 1995

A nova música de Shakira, recheada de recados para Gerard Piqué e à sua nova namorada, tem dado que falar nas redes sociais. Num ápice atingiu 25 milhões de visualizações no YouTube e promete não ficar por aqui...A cantora compara Clara Chía, a companheira do ex-marido, a um Twingo, referindo-se ao modelo da Renault de forma algo depreciativa. "Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio", diz Shakira na canção. Mas sabe-se agora que nem sempre a colombiana pensou assim do utilitário da marca francesa...O portal 'Fuel Car Magazine' lembrou há uns anos que Shakira até cantou na apresentação do Twingo na Colômbia, em 1995, no Salão Automóvel de Bogotá. "Salão Automóvel de Bogotá, 23 de novembro de 1995. Uma jovem cantora relativamente desconhecida chamada Shakira sobe ao palco. Depois da sua atuação a Renault apresenta um veículo que deixa todos boquiabertos: um monovolume compacto, muito diferente dos desenhos tradicionais. Alguns amaram, outro odiaram. A verdade é que ninguém, pôde ignorá-lo e a primeira geração do Renault Twingo tornou-se num ícone na Colômbia."Um ano depois Shakira lançou o álbum 'Pés Descalços', que marcou o início da sua bem-sucedida carreira. E no lançamento do disco a cantora até recebeu... um Twingo verde!