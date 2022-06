Shakira confirma que casamento com Piqué chegou ao fim

Shakira confirmou este sábado os rumores que nos últimos tempos indicavam que o casamento da cantora com Gerard Piqué tinha chegado ao fim.A colombiana emitiu um comunicado através de uma agência de comunicação, no qual confirmou a separação. "Lamentamos confirmar que estamos a separar-nos. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são a nossa prioridade máxima, pedimos respeito pela nossa privacidade. Obrigado pela vossa compreensão", pode ler-se na nota divulgada.Shakira e o defesa do Barcelona estiveram 12 anos juntos e têm dois filhos, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.Em Espanha correram rumores de que o futebolista teria sido infiel e que Shakira teria mesmo apanhado Piqué com outra mulher.