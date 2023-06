Shakira e a loucura que fez por Piqué: «Mandei o avião aterrar em Barcelona só para lhe dar um beijo»

O jornal 'El País' revelou o depoimento de Shakira num tribunal espanhol, onde a colombiana responde por uma alegada fraude fiscal no valor de 14,5 milhões de euros. A cantora alega que não residia no país antes de 2015 e explicou como foram os primórdios da sua relação com Gerard Piqué, então jogador do Barcelona, com quem tem dois filhos."Era uma nómada, uma pessoa sem raízes e sem estabilidade. Viajei a um ritmo tão intenso que cheguei a estar em três países no mesmo dia. Foi um dos preços mais altos que tive de pagar pela minha carreira, naqueles anos estava a despontar ao nível mundial com a minha música. Estava em todo o lado, andava mais de avião do que qualquer piloto", explicou a cantora, que responde a este processo desde 2019.E onde tinha então a sua base? "Nos Estados Unidos. Era o meu trampolim para o resto do Mundo, era o meu centro de negócios." A cantora acrescentou que tinha uma grande ligação com a Colômbia, país onde nasceu e onde ainda tem a sua família, e as Bahamas. "Precisava de um lugar para onde voltar, para separar a pessoa da personalidade pública. Ali tinha privacidade e tinha a vantagem de estar a 20 minutos dos Estados Unidos".Mas depois apareceu Piqué, em 2011. "Comecei a sair com ele e se tivesse tempo livre preferia vê-lo a ir para as Bahamas, encontrar-me com o meu ex-namorado."A cantora explica que nunca chegou a fixar-se em Barcelona entre 2011 e 2015, nem a passar ali os 183 dias necessários por ano para a cidade ser considerada a sua residência fiscal. "Eu estava encantada com ele. Lembro-me de um dia em que voava de Marraquexe para a Croácia. Estávamos a sobrevoar Barcelona e pedi ao piloto para aterrar brevemente só para dar um beijo ao Gerard. Foi o gesto mais romântico que fiz na minha vida. Não sei se a Agência Tributária o contabilizou como mais um dia em Espanha..."E prosseguiu sobre o ex-jogador do Barcelona: "Em 2011, quando comecei a sair com ele, quase não nos víamos. Ele tinha 23 anos, dez anos menos do que eu. Futebolista, bonito, com fama de playboy... Era um pouco louco nessa época. Na altura não tinha garantias que as coisas iam avançar e que íamos formar uma família. Nunca imaginei viver neste país por causa daquele rapaz com barba, incrível, mas pouco mais do que isso", recordou. "A nossa relação era turbulenta, as nossas vidas profissionais não se coadunavam, era como juntar água e azeite. Eu era uma globetrotter e ele tinha de cumprir horários."Shakira explicou também que o facto de ter comprado casa em Barcelona não faz dela uma residente no país. "Compro casas em vários lugares e isso para mim não pressupõe um compromisso. Tenho casas no Uruguai, Nova Iorque, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona... Gosto, é a forma mais cómoda de me hospedar, prefiro sempre uma casa. Inclusivamente durante as digressões alugo casas."A cantora referiu também que viver em Espanha não lhe era de todo conveniente. "O único vínculo era o Gerard. Aqui não tinha nada mais do que um namorado. Não tinha vontade de vir para Espanha. É um país líndíssimo, mas não é o epicentro da indústria da música. Para mim estar em Espanha é um sacrifício enorme ao nível profissional porque não conto com o melhor da produção artística, que está nos Etados Unidos. Era como pedir ao Gerard para ir para Barranquilla e jogar pelo Júnior..."Shakira e Piqué separaram-se no ano passado depois de a cantora ter descoberto que o ex-futebolista lhe era infiel. O central, que terminou a carreira esta época, oficializou entretanto a relação com Clara Chía, uma jovem funcionária da sua empresa.