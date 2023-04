Shakira e Gerard Piqué já são caso de estudo numa universidade espanhola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O divórcio entre Shakira e Piqué continua a dar que falar até… nas universidades. A verdade é que a Faculdade de Ciências Sociais do campus Cuenca da Universidade de Castilla-La Mancha vai organizar esta quinta-feira uma conferência onde analisará a polémica canção da colombiana recheada de indiretas para o antigo futebolista espanhol e a sua nova namorada."Implicações jurídicas do caso Shakira e Piqué em relação à Sessão 53 BZRP [música da cantora]" dá o mote para a conversa que terá, além da música, o ex-marido Gerard Piqué, a nova namorada do espanhol Clara Chía e até a ex-sogra da cantora como sujeitos para o estudo vistos desde a proteção da vida privada ao direito internacional.O tema – não muito habitual em ambiente académico – tem mesmo um objetivo prático, como garante a professora oradora Nieves Pacheco que destaca que a conferência procura "aproximar os alunos de algumas questões jurídicas relevantes, recorrendo a um tema que conheçam através dos media e que lhes interesse".