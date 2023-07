Shakira e Hamilton em saída noturna após GP de Inglaterra: imprensa inglesa revela pormenores

Depois de terem sido visto juntos em Espanha e em Miami, reacenderam-se os rumores de um possível romance entre Shakira e Lewis Hamilton. A cantora colombiana e o piloto da Mercedes foram vistos na noite de Londres, depois do GP de Inglaterra de Fórmula 1 do último domingo.Shakira terá voado para a capital britânica só para assistir à corrida de Hamilton, segundo conta o 'The Sun'. Depois da prova os dois foram a uma discoteca, onde passaram a noite a divertir-se.Um cliente do espaço contou ao jornal: "Estavam juntos na zona VIP, com outros membros da equipa dele. Ela parecia estar a divertir-se muito, dançou junto à mesa onde ambos estavam. Depois, foi embora por volta das 3h30, um motorista levou-a de volta ao Hotel Café Royal.""O Lewis ficou até perto das 6 da manhã. Para quem diz que não há nada de romântico entre ambos, pareceram muito próximos", acrescentou a mesma fonte, citada pelo 'The Sun'.Shakira separou-se de Gerard Piqué no ano passado, depois de o antigo defesa do Barcelona ter iniciado uma relação com Clara Chía, uma jovem colaboradora da sua empresa. Já o piloto da Mercedes não tem há algum tempo namorada conhecida, embora tenha sido conotado com várias mulheres nos últimos tempos.