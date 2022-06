Shakira e Piqué anunciam separação mas passam fim de semana juntos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Shakira e Gerard Piqué oficializaram sábado a separação, depois de a cantora, segundo a imprensa espanhola, ter apanhado o defesa do Barcelona com outra mulher, mas passaram o fim de semana juntos.No comunicado emitido pela agência de comunicação da colombiana o casal explicava que o bem-estar dos filhos ia ser sempre uma prioridade e aparentemente é o que está a acontecer.Segundo o 'El Periódico', que cita uma fonte próxima do casal, Shakira e Piqué acompanharam este fim de semana o filho mais velho Milan à República Checa, onde o pequeno, de 10 anos, foi disputar um torneio de basebol."A relação de amizade não passa pelo seu melhor momento, mas eles mantêm-na pela felicidade dos filhos", explicou a tal fonte.