Shakira em encontro tenso com Piqué

Uma semana depois de terem chegado a acordo de divórcio, a cantora Shakira e o ex-jogador do Barcelona Gerard Piqué voltaram a cruzar-se e revelaram ao Mundo que, pelo menos para já, não há réstia de amizade entre as partes. O encontro teve lugar no fim de semana, num treino de futebol do filho do casal, Milan, onde ambos estiveram presentes mas onde fizeram questão de não olhar para o outro.