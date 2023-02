Shakira: «Há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não se apoiam umas às outras»

Shakira concedeu este fim de semana a primeira entrevista exclusiva desde a separação com Gerard Piqué, antigo internacional espanhol e jogador do Barcelona. A entrevista será transmitida às 22h30 desta segunda-feira no horário mexicano, ou seja, durante a madrugada desta terça-feira em Portugal Continental e promete ser bombástica.

Através das redes sociais, o canal mexicano partilhou um excerto da entrevista a Shakira, onde a ex-companheira de Piqué revela que todas as mulheres que não se apoiam umas às outras têm "um lugar reservado no inferno". "Há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não se apoiam umas às outras", começou por dizer a cantora colombiana, comentando ainda a música de sucesso mundial que lançou com Bizarrap. "Mãe, tens de fazer algo com Bizarrap, é o Deus argentino. Pouco depois disse: 'Milán, vê quem me mandou mensagem', e era Bizarrap."

A última frase revelada no excerto da entrevista demonstra que Shakira não teve papas na língua na sua conversa com o jornalista mexicano Enrique Acevedo. "Estou pronta para o próximo round, que venha a vida e que me mostre o que há mais pela frente", disse.