Shakira mostra como se dança e deixa grandes dúvidas nos seguidores: «Está grávida?»

A separação de Shakira e Gerard Piqué surpreendeu muitos dos seguidores do casal e o 'caso' continua a dar que falar nas revistas cor de rosa um pouco por todo o Mundo. A cantora terá descoberto que o futebolista do Barcelona lhe foi infiel, Piqué saiu de casa e foi viver para o apartamento que habitava quando era solteiro. Mas estará a colombiana grávida de um terceiro filho?Os fãs de ambos estão muitos atentos a todos os movimentos do antigo casal e num vídeo partilhado pela NBC, onde Shakira ensina os passos da coreografia de 'Whatever, whatever', houve quem notasse algo de diferente no corpo da cantora. "Está gávida?"Claro que, por causa dos movimentos da dança, é normal Shakira ter os músculos abdominais desenvolvidos, mas fica a dúvida...