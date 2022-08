Shakira não gostou de ver as imagens de Piqué aos beijos com a nova namorada

A imprensa espanhola publicou imagens de Gerard Piqué aos beijos com a nova namorada - uma jovem de 23 anos que conheceu num bar e que já trabalha na Kosmos, a empresa do jogador - e Shakira não gostou do que viu.A cantora colombiana, que discute em tribunal com o central do Barcelona a custódia dos dois filhos, Sasha e Milan, terá ficado "muito aborrecida".Segundo o programa 'Socialité', da Telecinco, uma pessoa próxima de Shakira contou que a artista está "muito aborrecida por ver o pai dos seus filhos com a namorada em público", pois o casal teria feito um pacto, comprometendo-se a não comparecer em público com outros companheiros durante o primeiro ano após a separação.