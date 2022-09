Shakira quebra o silêncio sobre traição de Piqué: «É muito difícil. Tentei esconder a situação dos meus filhos»

Shakira quebrou o silêncio sobre o fim da relação com Piqué. "Este momento é provavelmente um dos mais difíceis e sombrios momentos da minha vida", referiu a cantora numa entrevista dada à revista 'Elle', na qual faz capa."Permaneci em silêncio e tentei processar tudo. É difícil falar disto, especialmente porque ainda estou a passar por isto, estou sob o olhar do público e porque a nossa separação não foi uma separação normal. Por isso, é difícil não só para mim mas também para os meus filhos. É extremamente difícil", prosseguiu, relatando depois como tentou afastar as crianças de todas as polémicas."É muito difícil. Tentei esconder a situação dos meus filhos. Tento fazer isso para os proteger, porque essa é a minha missão número um. Mas eles ouvem coisas na escola e veem notícias que os afetam", disse.Sobre o facto de Piqué já ter assumido que tem uma nova namorada afirmou: "Penso que esses detalhes são demasiado privados para partilhar, pelo menos neste momento. Está tudo tão cru ainda. Apenas posso dizer que dei tudo nesta relação e na minha família", finalizou.