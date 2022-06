Shakira quer construir muro na mansão de Barcelona para impedir visitas dos pais de Piqué

Em clima de guerra fria desde a separação, Shakira e Gerard Piqué continuam a dar passos rumo à rutura total do matrimónio que já durava há 11 anos.De acordo com o jornal espanhol 'El Periódico', a cantora colombiana quer impedir a entrada dos pais do capitão do Barcelona na sua mansão em Barcelona, mais propriamente em Espulgues de Llobregat, local onde continua a viver com os dois filhos - Milan e Sasha - depois de ser pública a traição por parte do seu ex-companheiro. Para tal, Shakira terá dado o aval para que seja construído um muro em torno da sua moradia, que se encontra num complexo com mais duas vivendas - onde moram os pais do casal -, de modo a não ver os ex-sogos com tanta frequência."Trata-se de uma propriedade muito grande, mas não ser nada agradável dar de caras com os ex-sogros numa altura em que o casal não atravessa uma fase muito fácil. Há tensão e distância", avançaram as jornalistas Laura Fa e Lorena Vásquez.